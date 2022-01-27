МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об особенностях оказания медицинской помощи при массовом заболевании коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра столицы. В России выявили 88 816 новых случаев COVID-19

Уточняется, что указ будет работать, если за последние 7 дней в столице будет выявлено свыше 60 тысяч заболевших COVID.

Такая мера была принята в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.

Документ определяет:

критерии состояния пациента, при котором медпомощь оказывается на дому;

порядок консультации пациентов посредством телемедицины без очного приема;

открытие, продление и закрытие больничного в форме электронного документа;

назначение лекарств и осуществление лекарственного обеспечения пациентов.

За последние сутки в Москве было выявлено 26 586 новых случаев COVID-19, умерли 72 человека.

Сергей Собянин ранее заявлял, что ситуация с болезнью в городе продолжает развиваться по европейскому сценарию, наблюдается арифметическая прогрессия еженедельного роста заболеваемости.