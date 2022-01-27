МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об особенностях оказания медицинской помощи при массовом заболевании коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра столицы.
Уточняется, что указ будет работать, если за последние 7 дней в столице будет выявлено свыше 60 тысяч заболевших COVID.
Такая мера была принята в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.
Документ определяет:
критерии состояния пациента, при котором медпомощь оказывается на дому;
порядок консультации пациентов посредством телемедицины без очного приема;
открытие, продление и закрытие больничного в форме электронного документа;
назначение лекарств и осуществление лекарственного обеспечения пациентов.
За последние сутки в Москве было выявлено 26 586 новых случаев COVID-19, умерли 72 человека.
Сергей Собянин ранее заявлял, что ситуация с болезнью в городе продолжает развиваться по европейскому сценарию, наблюдается арифметическая прогрессия еженедельного роста заболеваемости.
https://1prime.ru/health/20220127/835907285.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.