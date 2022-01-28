МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В Москве за сутки госпитализированы за сутки госпитализировано 5,8% от числа выявленных случаев заболевания COVID, заболели 23994 человека, умерли 74 пациента. За сутки в России госпитализированы 14 046 человек

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 1383 человека. С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 470 человек.", — отмечается в сообщении Оперштаба.

В городе выздоровели ещё 5323 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 946 142. Выявлено 23 994 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 5,8%.

В Подмосковье заболели 8 611 человек, это третье место по стране. На втором — Санкт-Петербург — 13 976 человек.