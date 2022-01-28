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Песков заявил о "взрывной" заразности омикрон-штамма
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Штамм "омикрон" демонстрирует свою взрывную заразность, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он рассказал, что в администрации президента многие... ПРАЙМ, 28.01.2022
общество , здоровье, новости, пандемия, covid-19, "омикрон"-штамм covid-19, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Штамм "омикрон" демонстрирует свою взрывную заразность, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он рассказал, что в администрации президента многие сотрудники сейчас болеют коронавирусом, подавляющее большинство находится на изоляции и продолжает работать удаленно.
"То есть эта взрывная заразность "омикрона", она себя демонстрирует во весь рост", — подчеркнул Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, в администрации Кремля есть антиваксеры, как и во всем обществе, они "подвергаются остракизму".