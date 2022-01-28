МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Штамм "омикрон" демонстрирует свою взрывную заразность, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. За сутки в России госпитализированы 14 046 человек

Он рассказал, что в администрации президента многие сотрудники сейчас болеют коронавирусом, подавляющее большинство находится на изоляции и продолжает работать удаленно.

"То есть эта взрывная заразность "омикрона", она себя демонстрирует во весь рост", — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, в администрации Кремля есть антиваксеры, как и во всем обществе, они "подвергаются остракизму".