МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Опыт других государств демонстрирует, что при распространении штамма "омикрон" дополнительные ограничения не имеют смысла, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Москве за сутки выявили 23 994 новых случая COVID

"Мировой опыт показывает, что в плане "омикрона" какие-то ограничения избыточные, они не имеют смысла. И каждый штамм со своими характеристиками вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться тех режимов, которые наиболее предпочтительны", — пояснил он.

Песков подчеркнул, что число зараженных "омикроном" в России пока ниже, чем в странах Европы и США, нельзя исключать, что они увеличатся.

При этом пресс-секретарь президента пояснил, что абсолютно точных данных по COVID нет, число зараженных явно выше, так так многие не проходят тестирование. За сутки в России госпитализированы 14 046 человек

"Нет, такой системы расчёта не бывает, ее просто быть не может. Это скорее относится к теории вероятности. Но то, что эта цифра больше и возможно существенно больше, это очевидно. Поэтому что многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше. Но встроенной системы, которая это сможет упорядочивать, нет, поэтому в первую очередь, в случае с "омикроном" мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв, и во вторую очередь, на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе", — отметил он.

За сутки в России было зарегистрировано 98 040 новых случаев COVID-19, скончались 673 человека, госпитализированы 14 046 человек, что на 9,7% больше, чем накануне. По данным оперштаба, распространение нового штамма фиксируется в 74 регионах России.