Песков: абсолютно точной статистики по COVID нет, число зараженных очевидно выше
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Опыт других государств демонстрирует, что при распространении штамма "омикрон" дополнительные ограничения не имеют смысла, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мировой опыт показывает, что в плане "омикрона" какие-то ограничения избыточные, они не имеют смысла. И каждый штамм со своими характеристиками вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться тех режимов, которые наиболее предпочтительны", — пояснил он.
Песков подчеркнул, что число зараженных "омикроном" в России пока ниже, чем в странах Европы и США, нельзя исключать, что они увеличатся.
При этом пресс-секретарь президента пояснил, что абсолютно точных данных по COVID нет, число зараженных явно выше, так так многие не проходят тестирование.
"Нет, такой системы расчёта не бывает, ее просто быть не может. Это скорее относится к теории вероятности. Но то, что эта цифра больше и возможно существенно больше, это очевидно. Поэтому что многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше. Но встроенной системы, которая это сможет упорядочивать, нет, поэтому в первую очередь, в случае с "омикроном" мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв, и во вторую очередь, на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе", — отметил он.
За сутки в России было зарегистрировано 98 040 новых случаев COVID-19, скончались 673 человека, госпитализированы 14 046 человек, что на 9,7% больше, чем накануне. По данным оперштаба, распространение нового штамма фиксируется в 74 регионах России.
https://1prime.ru/health/20220128/835918318.html