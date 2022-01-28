2022-01-28T16:02:00+03:00
2022-01-28T16:31:37+03:00
2022-01-28T16:02:00+03:00
2022
https://1prime.ru/health/20220128/835921676.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID в России составляет 64,4%
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Показатель не изменился за неделю, это связано с утратой... ПРАЙМ, 28.01.2022
общество , здоровье, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83493/71/834937154.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83493/71/834937154.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83493/71/834937153.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83493/71/834937153.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83493/71/834937141.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83493/71/834937141.jpg
https://1prime.ru/society/20220128/835921866.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Показатель не изменился за неделю, это связано с утратой иммунитета тех, кто вовремя не прошёл ревакцинацию, приводит слова Голиковой оперштаб.
При этом в пяти регионах РФ коллективный иммунитет к коронавирусу превысил 80%: в Севастополе (89,8%), Санкт-Петербурге (85,3%), Карелии (84,2%), Мурманской области (80,5%), на Чукотке (80,3%).
Наибольшее снижение коллективного иммунитета к COVID произошло в Ненецком административном округе, Чечне, Москве (до 64,8% с 66,6%), Подмосковье (до 74,4%), Ивановской и Костромской областях.