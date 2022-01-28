МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Оперштаб отметил ухудшение коронавирусной ситуации в регионах

Показатель не изменился за неделю, это связано с утратой иммунитета тех, кто вовремя не прошёл ревакцинацию, приводит слова Голиковой оперштаб.

При этом в пяти регионах РФ коллективный иммунитет к коронавирусу превысил 80%: в Севастополе (89,8%), Санкт-Петербурге (85,3%), Карелии (84,2%), Мурманской области (80,5%), на Чукотке (80,3%).

Наибольшее снижение коллективного иммунитета к COVID произошло в Ненецком административном округе, Чечне, Москве (до 64,8% с 66,6%), Подмосковье (до 74,4%), Ивановской и Костромской областях.