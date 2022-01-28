МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Иммунизация против коронавируса только первым компонентом вакцины проведена в России 83 674 549 раз, полным курсом — 79 269 115 раз, сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

«По состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз», — цитируют ее слова в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.