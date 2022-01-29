МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Пятая волна COVID-19 может продлиться в России до четырех месяцев, считает вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Вице-спикер Думы предложил сделать Анапу центром реабилитации после COVID

"Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал — меньше 60%", — заявил Нетесов.

При этом он отметил, что в России недостаточные темпы вакцинации от COVID-19.