МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. В Москве за сутки госпитализировано 5,4% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 1419 человек.
С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 492 человека.
В городе выздоровели ещё 5410 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 951 552. Выявлено 26 488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 5,4%.
В столице скончались 76 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
В Санкт-Петербурге выявили 14 939 нвоых случаев, в Подмосковье — 10 725.
https://1prime.ru/health/20220129/835928832.html
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