МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. В Москве за сутки госпитализировано 5,4% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19. В России выявлено более ста тысяч новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 1419 человек.

С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 492 человека.

В городе выздоровели ещё 5410 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 951 552. Выявлено 26 488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 5,4%. Биолог назвал лучший вариант завершения волны "омикрона" в Москве

В столице скончались 76 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В Санкт-Петербурге выявили 14 939 нвоых случаев, в Подмосковье — 10 725.