МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Среди симптомов заражения человека омикрон-штаммом коронавируса пациенты чаще всего называют астению и головные боли, сообщила телеканалу "Звезда" врач-терапевт Марина Астафьева. В России выявлено более ста тысяч новых случаев COVID-19

"При попадании в клетку любой вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм. Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные", — рассказала специалист.

Врач подчеркнула, что симптомы недомогания могут сохраняться и после выздоровления. Поэтому она советует дать организму время "прийти в себя".

Напомним, что омикрон-штамм коронавируса (В.1.1.529) был выявлен в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого 2021 года. Специалисты считают, что им могут заражаться переболевшие и вакцинированные ранее. Новый вариант уже выявили в более чем 110 странах, в том числе в России. В частности, по заявлениям столичного оперштаба, этот штамм стал доминирующим в Москве.