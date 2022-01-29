РИМ, 29 янв — ПРАЙМ. Новая разновидность штамма "омикрон" ВА.2 может помочь в преодолении последствий пандемии, считает асессор (областной министр) по вопросам здравоохранения итальянской столичной области Лацио Алессио Д'Амато.