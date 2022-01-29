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В Италии нашли спасение от пандемии коронавируса
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Новая разновидность штамма "омикрон" ВА.2 может помочь в преодолении последствий пандемии, считает асессор (областной министр) по вопросам здравоохранения итальянской столичной... ПРАЙМ, 29.01.2022
общество , здоровье, новости
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РИМ, 29 янв — ПРАЙМ. Новая разновидность штамма "омикрон" ВА.2 может помочь в преодолении последствий пандемии, считает асессор (областной министр) по вопросам здравоохранения итальянской столичной области Лацио Алессио Д'Амато.