Врач Зайцев: затяжной насморк при "омикроне" может навредить головному мозгу
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Насморк, встречающийся при "омикроне", не так безобиден, как это может казаться, сообщил в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.
По его словам, вызванное "омикроном" воспалению слизистой оболочки носа продолжается дольше обычного насморка, а при насморке нарушается процесс насыщения кислородом мозга, ведь дыхание через нос имеет для мозга первостепенное значение.
"Носовое дыхание на 70% вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород", — объяснил врач, добавив, что длительный насморк может привести к неприятным последствиям.
"Это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет "чугунной" из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли", — отметил Зайцев.
По его мнению, если через неделю симптоматика не проходит и только нарастает, то "это уже стопроцентный повод для обращения к доктору".
Если затяжной насморк осложняется другими симптомами, указывающими на заражение "омикроном", то Зайцев рекомендует пригласить врача на дом.
https://1prime.ru/health/20220130/835932135.html