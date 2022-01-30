МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Насморк, встречающийся при "омикроне", не так безобиден, как это может казаться, сообщил в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев. Ученый: не можем сказать, что "омикроном" все закончится

По его словам, вызванное "омикроном" воспалению слизистой оболочки носа продолжается дольше обычного насморка, а при насморке нарушается процесс насыщения кислородом мозга, ведь дыхание через нос имеет для мозга первостепенное значение.

"Носовое дыхание на 70% вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород", — объяснил врач, добавив, что длительный насморк может привести к неприятным последствиям.

"Это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет "чугунной" из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли", — отметил Зайцев.

По его мнению, если через неделю симптоматика не проходит и только нарастает, то "это уже стопроцентный повод для обращения к доктору".

Если затяжной насморк осложняется другими симптомами, указывающими на заражение "омикроном", то Зайцев рекомендует пригласить врача на дом.