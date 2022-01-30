МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. У людей, заразившихся COVID-19 в день получения первой дозы вакцины "Спутник V", не ухудшается выработка антител в организме, заявил в беседе с "Известиями" главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Врач раскрыла два самых частых симптома "омикрона"

По его словам, действующим звеном в "Спутнике V" служит белок, закодированный в гене S-белка, и иммунная реакция после введения препарата формируется именно на него.

Также Альтштейн отметил, что если вирус проникает в организм человека до вакцинации, то он заражается, но воспаление развивается постепенно, и антитела успевают сформироваться. В результате пациент избегает тяжелого течения болезни.

"После прививки есть время, когда, казалось бы, еще нет защиты, но на самом деле она уже есть. В течение нескольких дней, когда развивается инфекция, параллельно развивается и иммунный ответ", — пояснил вирусолог.