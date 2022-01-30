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2022
https://1prime.ru/health/20220130/835933547.html
В России за сутки выявили свыше 120 тысяч новых случаев COVID
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Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 121 228, скончались 617 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлено... ПРАЙМ, 30.01.2022
общество , здоровье, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 121 228, скончались 617 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 121 228 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 617 человек", — говорится в сообщении.