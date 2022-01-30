МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 121 228, скончались 617 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В Москве выявили 24 030 новых случаев COVID

"Выявлено 121 228 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 617 человек", — говорится в сообщении.