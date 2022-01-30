МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В Москве за сутки госпитализировано 5,8% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19. В России за сутки выявили свыше 120 тысяч новых случаев COVID

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 1383 человека.

С учетом доминирования штамма омикрон и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

На ИВЛ находятся 490 человек.

В городе выздоровели ещё 5025 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 956 577. Выявлено 24 030 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 5,8%.

В столице скончались 77 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.