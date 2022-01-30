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В Москве выявили 24 030 новых случаев COVID
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В Москве за сутки госпитализировано 5,8% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает,... ПРАЙМ, 30.01.2022
общество , здоровье, новости, пандемия коронавируса, "омикрон"-штамм covid-19
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В Москве за сутки госпитализировано 5,8% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 1383 человека.
С учетом доминирования штамма омикрон и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.
На ИВЛ находятся 490 человек.
В городе выздоровели ещё 5025 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 956 577. Выявлено 24 030 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 5,8%.
В столице скончались 77 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.