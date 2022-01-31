МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Ситуация с распространением инфекции COVID-19 в мире стабилизируется и станет более контролируемой к середине нынешнего года, заявил в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков. Гинцбург разъяснил, станет ли штамм "омикрон" финалом пандемии

"Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии "омикрон" (по данным медиков, омикрон-штамм вызывает меньше летальных исходов, чем предыдущие варианты коронавируса, — ред.). Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет. То есть потребуется меньше ресурсов, чтобы его контролировать. Естественно, заболевание будет легче протекать на популяционном уровне, значительно меньше будут забиты больницы. Но это еще не победа над пандемией", — сказал Крючков.

Улучшение ситуации в России, по его мнению, будет связано с формированием коллективного иммунитета.

"Это будет не 85-87%, но все равно очень высокий коллективный иммунитет, в том числе к омикрон-штамму. Где-то к маю или к июню мы должны сделать рывок в выработке коллективного иммунитета", — считает иммунолог.