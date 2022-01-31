МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Власти Магаданской области издали распоряжение о приостановлении работы предприятий, на которых вакцинировались от COVID-19 менее 80% персонала, сообщает официальный сайт правительства Колымы. ВОЗ: пандемия перекинулась на детей и подростков

На Колыме резко выросла заболеваемость: в сутки регистрируют более 80 новых случаев заражения, хотя максимально за период пандемии в регионе выявляли до 60 заражений в день. По данным медицинской статистики, уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в Магаданской области на сегодняшний день составляет 65,6%.

Согласно постановлению, начиная с 1 февраля органы местного самоуправления и юрлица обязаны на два месяца перевести на дистанционный формат работы всех сотрудников, не вакцинированных или не болевших CОVID-19. Также муниципалитетам предписано перевести на "удаленку" людей старше 60 лет.

Добавляется, что прибывающие в регион вахтовики должны провести неделю на самоизоляции перед заездом на непосредственное место работы.