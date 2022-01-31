МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Омикрон" стал более эффективно поражать детей по сравнению с "дельтой", поскольку немногие из них имеют иммунитет, рассказал в беседе с Lenta.ru специалист в области молекулярной биологии, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов. Песков заявил о "взрывной" заразности омикрон-штамма

По его словам, COVID-19 изменил свое поведение в связи с тем, что большинство людей уже или перенесли заболевание, или вакцинировались. В результате вирус был вынужден учиться пробивать иммунитет, однако инфекция у защищенных людей протекает менее тяжело.

"Возможно, не вирус стал мягче, а мы стали более иммунными. А вот детей, которые во всех странах составляют наименее вакцинированную часть населения, "омикрон" заражает гораздо более эффективно, чем ранние варианты вируса", — пояснил Северинов.