МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 124 070 новых случаев COVID-19, умер 621 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 124 070 новых случаев. Умерло за сутки 621 человек", — говорится в сообщении.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией за неделю отмечается в 83 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Генетик объяснил, почему "омикрон" стал активно поражать детей

"Увеличение заболеваемости произошло в 83 субъектах Российской Федерации, в том числе в 19 регионах — увеличение более, чем в среднем по стране", — говорится в сообщении.

Число госпитализаций с COVID-19 за сутки составило 9 090, на 8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Количество госпитализаций за сутки составило 9 090 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 8%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что снижение количества госпитализации отмечено в 51 субъекте, увеличение — в 32 регионах, без изменений ситуация осталась в двух регионах.

Что же касается Москвы, то за сутки там было выявлено 23 417 новых случаев COVID-19, скончались 75 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки — 23417, 1 407 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 5 805, 75 человек умерло за сутки", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 357 351 случай коронавируса, выздоровели 1 962 382 человека, умерли из-за COVID 38 962 человека.