МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В 2022 году Минздрав планирует запустить пилотный проект по дистанционному мониторингу пациентов с хроническим заболеваниями — сахарным диабетом и артериальной гипертензией, сообщила глава департамента цифрового развития и информационных технологий ведомства Олия Артемова. Об этом пишут "Известия". Минздрав одобрил обращение препарата от COVID "Эвушелд" на время пандемии

Эксперимент пройдет в шести российских регионах в рамках проекта "Персональные медицинские помощники". Он продлится два года и коснется только четырех тысяч человек. Но к 2024 году число участников увеличится, отметила Артемова.

Сообщается, что система наблюдения за пациентами будет обрабатывать данные персональных медицинских устройств. При этом ее интегрируют с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и основными платформами в сфере здравоохранения.

По словам главы департамента, благодаря мониторингу пациентов будут сформированы условия для развития систем поддержки врачебных решений и искусственного интеллекта. Слежение за состоянием здоровья пациентов поможет своевременно выявлять потенциальные риски возникновения болезней системы кровообращения (БСК) и граждан, находящихся на ранних стадиях БСК. Это, как предполагается, приведет к повышению продолжительности жизни.

Вместе с тем предусматривается, что дистанционный мониторинг позволит увеличить число выявленных больных сахарным диабетом на ранних стадиях и следить за динамикой течения их заболевания.