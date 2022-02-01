МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Стоит ли ограничивать контакты с людьми, если ПЦР-тест показал отрицательный результат, но человек имеет симптомы заболевания "омикроном", рассказал в беседе с радио Sputnik врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. Генетик объяснил, почему "омикрон" стал активно поражать детей

По его словам, отрицательный результат ПЦР-теста может говорить не только об отсутствии COVID-19, но и, например, свидетельствовать, что для исследования было взято недостаточное количество материала или что возбудитель болезни успел покинуть носоглотку и переместиться дальше.

"Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала. Омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов", — отметил инфекционист.

По его мнению, при появлении симптомов заболевания следует ограничить контакты с другими людьми, даже если тест показывает отрицательный результат. При этом срок соблюдения мер безопасности зависит как от тяжести заболевания, и от особенностей того штамма, который его вызвал.

"У всех это происходит по-разному. При предыдущих штаммах от десяти дней до трех недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На "омикрон" я этих исследований еще не видел", — заявил Тимаков, отметив, что при заражении "омикроном" вирус наиболее активно выделяется в течение инкубационного периода.

"Пока что ясно, что активное вирусовыделение при штамме "омикрон" идет во время инкубационного периода. Усредненный инкубационный период — два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет", — заключил врач.