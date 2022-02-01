МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Названы основные симптомы разновидности штамма "омикрон" — "стелс-омикрона" BA.2. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на информагентство Express. Гинцбург заявил о стопроцентной защите "Спутника Лайт" от "омикрона"

Как сообщает Express, в Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании отмечают схожесть симптомов "стелс-омикрона" с болезненными проявлениями при изначальном "омикроне". Но в то же время выявлены и различия.

В частности, у инфицированных "стелс-омикроном" наблюдаются высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.

Ранее сотрудник Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн сообщил о скрытой разновидности "омикрона", которую назвали BA.2, или "стелс-омикрона". ПРИ этом медик отметил, что обычные тесты на COVID-19 дают положительный или отрицательный результат, но не определяют вариант инфекции.