МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников перечислил пять советских "суперпродуктов", о которых, по его мнению, абсолютно незаслуженно забыли. Выпуск можно посмотреть на YouTube.

Прежде всего он порекомендовал добавить в свой рацион питания рыбий жир, назвав его очень полезным. "[В Советском Союзе] говорили, начиная с детского сада, начиная со школы: "Ты будешь пить рыбий жир, а не будешь — заставим". И давали в обязательном порядке", — отметил Мясников. По его словам, благодаря регулярному приему рыбьего жира у человека улучшается общее состояние здоровья, иммунитет и память. Названы особенности течения болезни при "омикроне"

Также к полезным советским "суперпродуктам" доктор отнес гематоген. "Это не просто шоколадка была. Здесь бычья кровь, содержащая железо вместе с сахаром", — рассказал он. Мясников уточнил, что благодаря употреблению батончиков гематогена повышается уровень гемоглобина в крови, проходят усталость и слабость.

"Раньше всем давали гематоген, независимо от того, есть ли у тебя анемия или нет", — напомнил врач.

Также доктор посоветовал включить в рацион морскую капусту. Медик рассказал, что этот продукт является хорошим источником йода, большого количества витаминов и антиоксидантов.

Чайный гриб, который, по словам доктора, в советское время можно было встретить у многих людей дома, укрепляет иммунитет и улучшает работу желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Что же касается яблочного уксуса, то, как уточнил медик, он может помочь при похудении и борьбе с перхотью. Мясников напомнил, что этот продукт использовали при простуде: яблочным уксусом растирали тело больного, и высокая температура снижалась.