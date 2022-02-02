МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Около трети пациентов, которые вызывают скорую помощь, нуждаются только в словесной поддержке медиков. О серьезных симптомах COVID, когда действительно нужно вызвать бригаду специалистов, рассказал в эфире радио Sputnik врач-терапевт Андрей Звонков.

Он назвал сбои в дыхании, включая удушье и чувство нехватки воздуха, главными признаками COVID для вызова скорой помощи. Доктор Мясников напомнил о пяти забытых советских "суперпродуктах"

"Обычно человек должен делать не более 22-24 дыхательных движений в минуту. Однако при удушье и более 24 вдохов и выдохов в минуту нужно обратиться в службу скорой помощи", — объяснил Звонков.

Врач подчеркнул, что это важно сделать сразу, потому что ситуация может быстро прогрессировать.

Он добавил, что на сегодняшний день есть конкретные показания для госпитализации пациентов. Если у человека наблюдаются нарушения в дыхании и пониженная сатурация, то ему нельзя отказываться от лечения.

"Отказаться от госпитализации в таком случае — это значит подписать себе смертный приговор, потому что потом будет поздно", — предупредил Звонков.