МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов провести проверки обоснованности цен на исследования на COVID-19, сообщило ведомство. Путин пояснил, что важно в борьбе с COVID-19

Это связано с сообщениями о СМИ о резком подорожании ПЦР-тестирования на коронавирус.

Уточняется, что проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, и аптеках.

По выявленным нарушениям будут приняты "исчерпывающие меры прокурорского реагирования", говорится в релизе.