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2022
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Прокуроры проверят обоснованность цен на ПЦР-тесты
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Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов провести проверки обоснованности цен на исследования на COVID-19, сообщило ведомство. Это связано с сообщениями о... ПРАЙМ, 03.02.2022
общество , здоровье, новости, цены, генпрокуратура, пандемия, covid-19, пцр-тестирование
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов провести проверки обоснованности цен на исследования на COVID-19, сообщило ведомство.
Это связано с сообщениями о СМИ о резком подорожании ПЦР-тестирования на коронавирус.
Уточняется, что проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, и аптеках.
По выявленным нарушениям будут приняты "исчерпывающие меры прокурорского реагирования", говорится в релизе.