МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. За сутки в РФ выявлено 155 768 новых случаев COVID-19, умерли 667 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Выявлено 155 768 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 667 человек", — говорится в сообщении.

За сутки в России госпитализированы 17 792 человека после COVID-19, на 3,4% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"По состоянию на 3 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 17 792 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,4%", — говорится в сообщении.

Рост числа госпитализаций отмечен в 48 субъектах, снижение в 37 регионах.

За сутки в России выписаны 53 724 человека после COVID-19, на 10,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Выздоровело за сутки 53 724 человека, или на 10,9% больше в сравнении с предшествующими сутками", — говорится в сообщении.

Распространение штамма коронавируса "омикрон" сегодня фиксируется в 83 регионах РФ, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 83 регионах страны", — говорится в сообщении.

Что же касается Москвы,то в столице за сутки было выявлено 26 904 новых случая COVID, умерли 76 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки 26 904, 1622 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 12359, 76 человек умерло за сутки", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 429 572 случая коронавируса, выздоровели 1 994 160 человек, умерли из-за COVID 39 192 человека.