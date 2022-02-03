2022-02-03T13:36:46+03:00
2022-02-03T13:36:46+03:00
2022-02-03T13:36:46+03:00
2022
https://1prime.ru/health/20220203/835970909.html
Мишустин заявил о выделении 600 миллионов врачам на борьбу с COVID
Здоровье
Новости
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МИШУСТИН: ВЛАСТИ ВЫДЕЛЯТ 600 МЛН РУБ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ДРУГИХ МЕДИКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ ДИСТАНЦИОННО Новость дополняется ПРАЙМ, 03.02.2022
макроэкономика, общество , здоровье, экономика, новости, михаил мишустин, covid-19
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. МИШУСТИН: ВЛАСТИ ВЫДЕЛЯТ 600 МЛН РУБ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ДРУГИХ МЕДИКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ ДИСТАНЦИОННО
Новость дополняется