2022-02-03T13:36:46+03:00

2022-02-03T13:36:46+03:00

2022-02-03T13:36:46+03:00

2022

https://1prime.ru/health/20220203/835970909.html

Мишустин заявил о выделении 600 миллионов врачам на борьбу с COVID

Здоровье

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИШУСТИН: ВЛАСТИ ВЫДЕЛЯТ 600 МЛН РУБ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ДРУГИХ МЕДИКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ ДИСТАНЦИОННО Новость дополняется ПРАЙМ, 03.02.2022

макроэкономика, общество , здоровье, экономика, новости, михаил мишустин, covid-19

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60