Россиян предупредили о риске повторного заражения "омикроном" ЖЕНЕВА, 3 фев — ПРАЙМ. В пяти странах Африки выявили подвид штамма "омикрон", который тяжело обнаружить, заявила на брифинге старший научный сотрудник подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африканском регионе Никси Гумеде-Молетси.

В данный момент известно о трех подвидах "омикрона": ВA.1, ВА.2 и ВA.3. При этом чаще всего встречается подвид ВA.1, пояснила она.

ВА.2, известный также как "стелс", выявлен в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР.

Причина беспокойства экспертов заключается в том, что тесты даже в лабораториях не всегда распознают подвид ВА.2, так как зачастую у него отсутствует определенные критерии, характерные для штамма "омикрон".

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