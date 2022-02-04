МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Вакцина "Спутник V" полностью завершила все этапы исследований и официально получила постоянную регистрацию, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее препарат "Спутник V", как и другие вакцины против COVID-19, был зарегистрирован "на условиях" после проведения первой-второй фазы клинических исследований.

Министр также отметил, что вакцина "Спутник V" не может каким-либо образом сказаться на течении онкозаболеваний.

Он добавил, что вакцинация пациентов с онкологическими заболеваниями особенно необходима. В инструкциях по применению препарата указано, что он может быть использован для вакцинации пациентов со злокачественными новообразованиями, подчеркнул Мурашко.