НОВОСИБИРСК, 4 фев — ПРАЙМ. Заболеваемость штаммом "омикрон" в России может достичь 400 тысяч случаев в день, считает вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Названа точная дата пика COVID-19 в России

"Нас ждет очень большой подъем заболеваемости в самые ближайшие недели. Мы его уже наблюдаем", — заявил он.

Нетесов уточнил, что на пике заболеваемости омикроном в США число новых случаев коронавируса достигала 1,3 миллиона в день. В России, где численность населения в 2,5 раза меньше, цифры могут достигать 400 тысяч в сутки.

Ученый также подчеркнул, что омикрон-штамм имеет более короткий инкубационный период и высокую скорость распространения. По его словам, необходимо срочно разрабатывать и внедрять новый вариант вакцины против "омикрона".

"Поскольку эволюция этого варианта возможна, то вакцина от него, на мой взгляд, будет очень нужна", — сказал он.

В России за последние сутки было выявлено 155 768 новых случаев COVID-19, госпитализированы 17 792 человека, умерли 667 пациентов.