МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Россияне при симптомах ОРВИ или COVID-19 могут оформить электронный больничный, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Врач рассказал, спасет ли "омикрон" от "дельты"

Для этого необходимо обратиться на горячую линию "122" или в колл-центр поликлиники по месту жительства. Пациентам после дистанционной консультации оформят электронный лист нетрудоспособности на 7 дней. ПЦР-тест при этом сдавать не требуется, уточняется в сообщении.

Если через 7 дней самочувствие пациента улучшится и не будет признаков заболевания, больничный будет закрыт также в дистанционном формате без сдачи ПЦР.

При сохранении симптомов к больному на дом приедет врач, который продлит больничный еще на семь дней и при необходимости сделает тест и назначит лечение. За сутки в России выявлено 177 282 случая COVID-19

"Эта мера<…> позволит избавить пациентов с легким течением заболевания от лишних походов в поликлинику", — подчеркнули в Минздраве.

Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта.

Ранее Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19.