МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Характер эпидемиологического процесса при омикрон-штамме коронавируса схож с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Россиянам разрешили не носить перчатки для профилактики COVID

По его словам, это позволяет отказаться от некоторых ограничительных мер, в частности от от изоляции контактных лиц, и сконцентрироваться на лечении непосредственно больных коронавирусной инфекцией.

Ранее Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19.

Результаты наблюдений говорят об изменившемся характере эпидпроцесса при "омикроне": быстрый рост числа зараженных, умеренная тяжесть течения болезни, высокая скорость распространения вируса.

"Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа", — отметил Горелов.