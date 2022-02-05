МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Характер эпидемиологического процесса при омикрон-штамме коронавируса схож с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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По его словам, это позволяет отказаться от некоторых ограничительных мер, в частности от  от изоляции контактных лиц, и сконцентрироваться на лечении непосредственно больных коронавирусной инфекцией.

Ранее Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19.

Результаты наблюдений говорят об изменившемся характере эпидпроцесса при "омикроне": быстрый рост числа зараженных, умеренная тяжесть течения болезни, высокая скорость распространения вируса.

"Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа", — отметил Горелов.