2022-02-05T17:23:00+03:00
2022-02-05T17:29:12+03:00
2022-02-05T17:23:00+03:00
2022
https://1prime.ru/health/20220205/835994654.html
Роспотребнадзор сравнил "омикрон" с сезонным гриппом
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Характер эпидемиологического процесса при омикрон-штамме коронавируса схож с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ... ПРАЙМ, 05.02.2022
общество , здоровье, новости, роспотребнадзор, "омикрон"-штамм covid-19, пандемия, covid-19, грипп
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/76/835357643.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/76/835357643.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/76/835357642.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/76/835357642.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/76/835357630.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/76/835357630.jpg
https://1prime.ru/health/20220205/835993958.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Характер эпидемиологического процесса при омикрон-штамме коронавируса схож с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По его словам, это позволяет отказаться от некоторых ограничительных мер, в частности от от изоляции контактных лиц, и сконцентрироваться на лечении непосредственно больных коронавирусной инфекцией.
Ранее
Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19.
Результаты наблюдений говорят об изменившемся характере эпидпроцесса при "омикроне": быстрый рост числа зараженных, умеренная тяжесть течения болезни, высокая скорость распространения вируса.
"Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа", — отметил Горелов.