МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Расстройство желудка, как показала статистика, не является симптомом "омикрона", заявили эксперты из ZOE COVID Study, изучающие данные заразившихся пациентов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях", — сообщили специалисты ZOE COVID Study, отметив, что тенденция наблюдалась с середины декабря до конца января.
Однако, по их мнению, хотя проблемы с ЖКТ действительно встречаются при "омикроне", но прирост сообщений о таких симптомах объясняется не особенностью штамма, а ошибками людей, которые принимают эти симптомы за признаки COVID-19. При этом отмечается, в зимнее время рост пациентов с жалобами на расстройство желудка наблюдается регулярно.
В этой связи эксперты дали несколько простых рекомендаций, чтобы избежать кишечных инфекций: мыть руки до и во время приготовления пищи, соблюдать гигиену в общественных местах и придерживаться принципов здорового питания.
https://1prime.ru/health/20220206/835997517.html
Читайте главные экономические новости ПРАЙМ ВКонтакте