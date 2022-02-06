МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Расстройство желудка, как показала статистика, не является симптомом "омикрона", заявили эксперты из ZOE COVID Study, изучающие данные заразившихся пациентов. Об этом сообщает РИА Новости. Роспотребнадзор сравнил "омикрон" с сезонным гриппом

"Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях", — сообщили специалисты ZOE COVID Study, отметив, что тенденция наблюдалась с середины декабря до конца января.

Однако, по их мнению, хотя проблемы с ЖКТ действительно встречаются при "омикроне", но прирост сообщений о таких симптомах объясняется не особенностью штамма, а ошибками людей, которые принимают эти симптомы за признаки COVID-19. При этом отмечается, в зимнее время рост пациентов с жалобами на расстройство желудка наблюдается регулярно.

В этой связи эксперты дали несколько простых рекомендаций, чтобы избежать кишечных инфекций: мыть руки до и во время приготовления пищи, соблюдать гигиену в общественных местах и придерживаться принципов здорового питания.