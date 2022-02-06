МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. COVID-19 уйдет из человеческой популяции, но не полностью, спрогнозировал в интервью агентству URA.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Врач рассказал, спасет ли "омикрон" от "дельты"

"В ближайшее время эпидемия пойдет вниз. Через какое-то количество времени он уйдет, но не совсем", — заявил Альтштейн, отметив, что "перспективы у вируса плохие".

По его мнению, люди продолжат заражаться, но при этом не будет состояния пандемии. Вместе с тем вирусолог отметил, что ученые еще долго будут заниматься изучением COVID-19.