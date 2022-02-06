МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Прием провоспалительной пищи замедляет выздоровление при заболевании омикрон-штаммом коронавируса, рассказал РИА Новости руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков. Эксперт назвала лучшие сочетания вин и блюд

К такой пище относятся фастфуд, особенно картофель фри, заменители сахара, промышленные сладости и майонез, уточнил он.

Провоспалительный эффект и отрицательное воздействие на иммунитет оказывают и жареные продукты, при этом худший вариант — во фритюре.

Молочные продукты и красное мясо вредны в большом количестве. Мясо лучше варить или тушить, допустимо также качественное приготовление на мангале. Кроме того, стоит отдать предпочтение кисломолочным продуктам, добавил врач.

Особое внимание надо уделить продуктам, содержащим фруктозу. Чудаков подчеркнул, что мнение о большей пользе фруктозы по сравнению с глюкозой является ошибочным.

"Продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, хотя на самом деле они дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность", — заявил он.

Не всегда полезны и фруктовые соки, даже свежевыжатые. Лучше отдать предпочтение смузи, овощным сокам с зеленью или кисло-сладким фруктовым, добавил эксперт. Врач рассказал, спасет ли "омикрон" от "дельты"

Существуют определенные нюансы при употреблении лука и чеснока: их лучше "принимать" курсами по три дня с семидневным перерывом. Если добавлять их в пищу каждый день, эти продукты могут уничтожить микрофлору кишечника, предупредил Чудаков.

Однако самым полезным вариантом для здоровья и скорейшего выздоровления при "омикроне" являются овощи в свежем и приготовленном виде, ягоды, особенно черного цвета, зелень, овсянка. Макаронные изделия желательно выбирать твердых сортов, подытожил врач.