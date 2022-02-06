МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. За сутки в России выявлен 180 071 случай COVID-19, скончался 661 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Выявлено 180 071 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 661 человек", — говорится в сообщении.

Госпитализированы 12 749 человек с COVID-19, что на 29,3% меньше по сравнению с предшествующими сутками.

"По состоянию на 6 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 12 749 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 29,3%", — говорится в сообщении. В Москве выявлено 18 856 новых случаев COVID

Уточняется, что снижение количества госпитализаций зафиксировано в 71 регионе. При этом увеличение госпитализаций произошло в 13 субъектах РФ. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте России.

Дополняется, что распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 регионах страны.

За сутки в России после COVID-19 выздоровели 59 583 человека, это на 1,5% меньше в сравнении с 5 февраля.

Первое у Санкт-Петербурга —21 448 новых случаев.

Москва сегодня — на втором месте по числу заболевших в стране — 18 856 случаев.

На третьем месте Московская область — 10 443 случая.