МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, несмотря на бурный рост заболеваемости в прошедшие дни, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная в эфире канала "Россия 24". Иммунитет или генетика. Коронавирус поставил перед планетой новые вызовы

По ее словам, РФ достигла высокого уровня коллективного иммунитета, многие уже переболели "омикроном".

В субботу 5 февраля Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в РФ был выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом, госпитализированы 12 749 человек, умер 661 пациент.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 64,4% до 64,1%.