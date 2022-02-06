2022-02-06T14:27:00+03:00
2022-02-06T14:38:14+03:00
2022-02-06T14:27:00+03:00
2022
https://1prime.ru/health/20220206/835999927.html
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, несмотря на бурный рост заболеваемости в прошедшие дни, заявила заместитель директора по... ПРАЙМ, 06.02.2022
общество , здоровье, новости, роспотребнадзор, россия, пандемия, covid-19
https://cdnn.1prime.ru/images/83505/50/835055011.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83505/50/835055011.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83505/50/835055010.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83505/50/835055010.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83505/49/835054998.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83505/49/835054998.jpg
https://1prime.ru/sience/20220206/835999423.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, несмотря на бурный рост заболеваемости в прошедшие дни, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная в эфире канала "Россия 24".
По ее словам, РФ достигла высокого уровня коллективного иммунитета, многие уже переболели "омикроном".
В субботу 5 февраля
Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19.
По данным оперштаба, за последние сутки в РФ был выявлен
180 071 случай заражения коронавирусом, госпитализированы 12 749 человек, умер 661 пациент.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю
снизился с 64,4% до 64,1%.