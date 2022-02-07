МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. В России выявляется штамм COVID-19 ВА.2, получивший название "стелс-омикрон", но его доля крайне незначительна, заявила в интервью "Известиям" руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. Медики выявили "обманчивый симптом" "омикрона"

"Мы осуществляем мониторинг за циркулирующими вариантами SARS-CoV-2, проводя секвенирование и генотипирование в режиме 24/7. В нашей стране геновариант ВА.2 также выявляется, но его доля в настоящее время крайне незначительна — по нашим оценкам, это единичные проценты от общего количества изученного материала», — заявила Черкашина.

Вместе с тем она отметила, что "стелс-омикрон" не преобладает ни в одном из регионов РФ, при этом специалисты не фиксируют активного распространения этого штамма.