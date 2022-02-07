МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Британские врачи из организации Zoe COVID Symptom Study назвали шесть симптомов "омикрона", которые проявляются на коже. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на публикацию в Express о результатах исследования британских ученых. В ЦНИИ эпидемиологии оценили динамику распространения "стелс-омикрона"

В частности, британские ученые назвали симптомом "омикрона" "ковидные пальцы" — красный, фиолетовый или синеватый цвет пальцев ног, сопровождающийся зудом или волдырями. Причем, как уточняют ученые, этот симптом характерен не только для "омикрона", но и для других штаммов COVID-19.

Также, согласно исследованию, люди при заболевании "омикроном" могут чувствовать потрескивание и воспаление на губах. При этом у некоторых пациентов кожа на шее и груди становится сухой, как при экземе.

"Обычно она довольно розовая и очень зудит. Это может появиться в любой момент во время или после заражения и обычно долго не проходит", — пояснили исследователи.

Сообщается и о том, что признаком заболевания "омикроном" может стать сыпь, которая неделями держится на коже. Как уточняют ученые, пятна на коже похожи на последствия обморожения.