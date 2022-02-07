МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Эволюция COVID-19 не закончится на "омикроне", дальнейшее развитие вируса может привести к появлению еще более заразного штамма, заявил в беседе с радио Sputnik вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков. Вирусолог предсказал, как COVID-19 будет развиваться в дальнейшем

Как отметил вирусолог, коронавирус продолжает эволюционировать, и во время этого процесса постепенно утрачивает патогенность — способность наносить значительный вред инфицированному организму. "При этом его заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться", — сказал Чумаков.

В своей эволюции COVID-19 достиг такой стадии развития, что "пробил" иммунитет у всех возрастных групп, включая детей. То есть инфекция уже приспособилась к людям, пояснил ученый.

"Когда появляется не очень совершенный штамм нового вируса, каким был уханьский, то он поражает наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков. У них был слабый иммунитет, поэтому коронавирус сначала поразил их. Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы", — рассказал Чумаков.