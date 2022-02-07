МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Некоторые напитки тормозят восстановление организма после перенесенного COVID-19, заявила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анжелика Дюваль. В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Она считает, что всем переболевшим следует отказаться от чая, кофе, газировки и магазинных соков.

"После перенесенной коронавирусной инфекции следует воздерживаться некоторое время от крепкого кофе и черного чая, отдавая предпочтение воде. Также в список запрещенных я бы внесла сладкие газированные напитки, пакетированные соки. Лучше готовить это дома", — порекомендовала Дюваль.

При этом он подчеркнула, что основным питьем как во время заболевания, так и при восстановлении после болезни должна быть простая вода, а для скорейшего восстановления он посоветовала пить домашние морсы и настой на основе зеленого чая.