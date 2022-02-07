МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. На штамм "омикрон" приходятся уже 90-95% случаев заражения COVID-19 в Москве, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"В Москве сейчас, по всей видимости, 90-95%, кто заболевает ковидом, у кого положительная реакция по быстрым тестам на ковид, это "омикрон", — отметил ученый в эфире канала "Россия 24".

Ученый также напомнил, что иммунитет после перенесенного заболевания не дает очень хорошей защиты от новых штаммов, надолго защищает только вакцинация и ревакцинация. Он подчеркнул, что антитела после заболевания не обладают хорошей вируснейтрализующей способностью к штаммам, которые существовали до этого или будут после.

"Только вакцинация, причем вакцинация бустерная, то есть ту, которую сейчас Минздрав России рекомендует, дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью", — подчеркнул Гинцбург.