МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 171 905 новых случаев COVID-19, умерли 609 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 171 905 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 609 человек", — говорится в сообщении.

Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 84 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Более 10,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 15% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 7 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 10 843 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 15%", — говорится в сообщении. Британские врачи выявили шесть кожных симптомов "омикрона"

Снижение числа госпитализаций отмечено в 53 регионах, увеличение — в 29 регионах, ситуация не изменилась в трех.

Более 55,6 тысячи человек выздоровели после коронавируса в России за сутки, это на 6,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровело за сутки 55 683 человека, или на 6,5% меньше по сравнению с 6 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за неделю выросла в 84 субъектах РФ, снизилась на 5,7% в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно сообщению, показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 763,85 и возрос на 63,04% по сравнению с предыдущей неделей.

"Увеличение заболеваемости произошло в 84 субъектах Российской Федерации, в том числе в 26 регионах увеличение более чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости на 5,7% отмечено в городе Москва", — говорится в сообщении.