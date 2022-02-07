МАДРИД, 7 фев — ПРАЙМ. Физические упражнения снижают риск заболевания COVID-19, выявили ученые в ходе исследования исследования, проведенного в клинике Университета Наварры (Испания). Иммунитет или генетика. Коронавирус поставил перед планетой новые вызовы

Вырабатываемые мышцами во время физических нагрузок гормоны снижают шансы заражения коронавирусом SARS-CoV-2, риски осложнений в случае заболевания COVID-19, а также уменьшают воспаление и гибель клеток, вызванные инфекцией. К этому выводу пришла Амайя Родригес Муруэта-Гойена, исследователь Лаборатории метаболических исследований клиники университета Наварры и Центра биомедицинских исследований Патофизиологии и питания. За это исследование она получила премию на последнем конгрессе Испанского общества изучения ожирения (SEEDO).

"Пациенты с ожирением имеют большее количество рецепторов для коронавируса SARS-CoV-2 в жировых отложениях, и, кроме того, жировые клетки этих пациентов способны продуцировать больше воспалительных молекул, чем люди с нормальным весом", — говорится в материалах клиники.

Согласно выводам Родригес, ожирение — "один из самых больших рисков для человека с диагнозом "тяжелый COVID-19". "Гормоны (в частности, FNDC4 и FNDC5) увеличиваются во время физических упражнений и, помимо того, что они способствуют благотворному влиянию на многочисленные органы и патологии, снижают вероятность коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и осложнений COVID-19", — сообщается в материалах исследования.