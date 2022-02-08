МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. На "омикроне" мутации COVID не закончатся. О том, какими свойствами может обладать следующий штамм, сообщает радио Sputnik со ссылкой на комментарий ведущего специалиста проекта Vakcina.ru, врача-биофизика Нелли Соседовой.

Она напомнила о том, что в конце 2020 года был обнаружен вариант коронавирусной инфекции под названием "дельта", а в 2021 году этот штамм уже доминировал в мире. В ноябре 2021 года возник "омикрон", и к середине января 2022 года распространившийся во многих странах, в том числе в России. Фактически за два года наблюдений ученые выявили около десяти вариантов вируса, вызывающего COVID.

"Такая скорость мутаций указывает на возможность появления нового "серьезного" штамма уже к началу следующего года", — сказала Соседова. "Мы прожили с коронавирусом два года. За это время мы видели около десяти мутаций, из которых четыре были крупными. Если вирус за два года дал десять вариантов, значит, он быстро мутирует. Может быть, новый серьезный штамм будет уже в следующем году". Названы девять продуктов, которые продлят вашу жизнь

Врач полагает, что инкубационный период у нового варианта COVID будет примерно таким же, как у "омикрона". Прочие характеристики также могут сохраниться, в первую очередь заразность. Но само заболевание, вызванное новым штаммом, будет более легким, чем при инфицировании предыдущими вариантами коронавируса, прогнозирует Соседова.

"Новый штамм будет давать меньше последствий. От человека к человеку передаваться он будет быстро, а инкубационный период будет схож с тем, что есть у "омикрона". То есть новый штамм сохранит основные характеристики "омикрона", но станет более легким по своему течению", — отметила Соседова.

Любой вирус — это паразит, для его воспроизводства и распространения нужен симбиоз с носителем инфекции, а не смерть зараженного человека, пояснила врач.

"Новый штамм станет более легким по своему течению, потому что вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно (и умирал в итоге, — ред.). Вирус — это паразит, ему нужен симбиоз с хозяином, ему важно, чтобы человек болел и передавал его дальше. Тогда вирус сможет стать сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус", — подчеркнула она.

Вакцинация существенно снижает риск заражения любым известным штаммом COVID и предотвращает тяжелое течение заболевания.