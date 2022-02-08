МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 165 643 новых случая COVID-19, умерли 698 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 165 643 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 698 человек", — говорится в сообщении.

Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 84 субъектах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Врач назвал свойства следующего серьезного штамма после "омикрона"

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Более 20 тысяч человек госпитализированы с коронавирусом в России за сутки, это на 86,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 8 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 20 185 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 86,2%", — говорится в сообщении.

Согласно нему, увеличение числа госпитализаций произошло в 77 субъектах, снижение — в семи, без изменений осталась ситуация в одном регионе.

Более 81 тысячи человек выздоровели после коронавируса в России за сутки, это на 45,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровело за сутки 81 188 человек, или на 45,8% больше в сравнении с 7 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Что же касается Москвы, тоза последние сутки в столице было выявлено 12 902 случаев COVID-19, умерли 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки — 12 902, госпитализированы — 1566 человек, выздоровели — 20 673 человека, 85 человек умерли за сутки", — сообщается в сводке по столице.

Накануне было выявлено 15 442 новых случая заражения. Врач рассказала о сроках проявления симптомов "омикрона" у детей

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 524 235 случаей коронавируса, выздоровели 2 068 597 человек, умерли 39 602 человека.Число выявленных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки в Московской области увеличилось на 8486, следует из опубликованных во вторник данных на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, скончались за сутки 38 человек. Днем ранее число выявленных случаев заболевания составило 12 230.