Мурашко: дистанционное оформление больничных будет действовать до 15 марта
МУРАШКО: НОВЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ ДИСТАНЦИОННО БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО 15 МАРТА
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https://1prime.ru/health/20220208/836017864.html
Налоги
Россиянам объяснили, как вернуть излишне уплаченные налоги
Регулирование интернета
Spotify открыл представительство в России
Повышение цен в России
Названы продукты - лидеры роста цен в несетевой рознице
Торги
Индекс Мосбиржи усиливает рост и прибавляет 1,7%
Инфляция в РФ
В Кремле рассказали об инфляционном давлении в России
Курсы валют
Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 13 января
Санкции против РФ
СМИ: США идут на очень большие риски, превращая доллар в оружие
Северный поток-2
Минфин Франции назвал ключевой пункт выхода из кризиса с Россией
МУРАШКО: НОВЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ ДИСТАНЦИОННО БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО 15 МАРТА
* *
https://1prime.ru/health/20220208/836017864.html
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