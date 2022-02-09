МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. У зараженных "омикроном" проявился новый болезненный симптом, рассказал URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Врач рассказала о сроках проявления симптомов "омикрона" у детей

Как пояснил врач, речь идет о гиперестезии — повышенной чувствительности организма, когда у пациента болит все тело. "Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика", — отметил иммунолог.

По словам генерального директора контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николая Крючкова, гиперестезия развивается из-за поражения периферических нервов. Как следствие пациент может ощущать в разных частях тела онемение, покалывание, боль и холод.