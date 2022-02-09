МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Хотя штамм COVID-19 "омикрон" на текущий момент явно доминирует, нет абсолютной уверенности, что он стопроцентно вытеснит "дельту", как "дельта" вытеснила другие штаммы, предшествовавшие ей, рассказал в беседе с "Известиями" заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Сергей Альховский. Иммунолог рассказал о новом симптоме "омикрона"

"Этот штамм очень сильно отличается антигенно и от "дельты", и от предшествующих штаммов. Это говорит о том, что иммунитет, приобретенный после него, через какое-то время после выздоровления вряд ли будет эффективно работать против "дельты" или похожих штаммов", — объяснил Альховский.

По словам ученого, антитела, возникающие после заболевания "омикроном", не вполне эффективно взаимодействуют с "дельтой", но при высоком титре антитела против "дельты" нейтрализуют "омикрон".

Альховский признал, что на сегодняшний день еще непонятно, как это работает в обратную сторону.

"Видимо, высокие титры антител против "омикрона" также способны нейтрализовать "дельту", но насколько эта защита эффективна и долговременна, пока не известно", — сказал он, отметив, что сейчас преждевременно говорить, что "омикрон" полностью вытеснит "дельту" и все другие штаммы.