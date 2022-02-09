Оперштаб: за сутки в России выявлено 183 103 новых случая COVID
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 183 103 новых случая COVID-19, умерли 669 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 183 103 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 669 человек", — говорится в сообщении.
Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 84 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Накануне в штабе уточнили, что случаев "омикрона" пока нет на Чукотке.
Более 20 тысяч человек с COVID-19 госпитализированы за сутки, это на 0,03% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 20 178 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,03%", — говорится в сообщении.
Снижение числа госпитализаций отмечено в 42 регионах, рост — в 42 регионах, ситуация не изменилась в 1 регионе.
Более 97 тысяч человек в России выздоровели после коронавируса, это на 19,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 97 163 человека, или на 19,7% больше в сравнении с 8 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.
Также в Москве за сутки выявлен 11 521 новый случай COVID, умерло 82 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 11 521, 1 528 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 25 936, 82 человека умерло за сутки", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 535 756 случаев коронавируса, выздоровели 2 094 533 человека, умерли из-за COVID 39 684 человека.
Что же касается Московской области, то за прошедшие сутки число заражённых коронавирусом там увеличилось на 11 956 человек. Это следует из опубликованных в среду данных на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 11 956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 35 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 8 486 человека.
https://1prime.ru/health/20220209/836024000.html