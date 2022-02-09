МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В период пандемии COVID прием витаминных добавок в целях укрепления иммунитета достиг масштабов настоящего безумия. Об этом пишет турецкое издание Türkiye, в переводе ИноСМИ. Специалист в области радиационной онкологии, профессор Беррин Пехливан рассказал корреспонденту газеты, к каким катастрофическим последствиям может привести самолечение и прием витаминов без предварительной консультации врача.

Он предупредил, что если принимать витаминные добавки чисто механически, без выявления дефицита тех или иных витаминов, это принесет вред вместо пользы, при этом витамины следует применять под наблюдением врача, подчеркивают специалисты.

Говоря о том, что неправильное применение витаминных добавок может спровоцировать некоторые виды рака, эксперт отметил, что недавние научные исследования показали, что для тех, кто курит и принимает витамины А или В, риск рака легких выше. Также еще в одном исследовании сообщалось, что пациенты с раком молочной железы, принимающие витаминные добавки, более склонны к рецидиву заболевания. Известно, что особенно после онкологического лечения витаминные добавки повышают вероятность рецидива рака. Названы девять продуктов, которые продлят вашу жизнь

Некоторые витамины, которые бесконтрольно и чрезмерно используются для защиты от COVID, отрицательно влияют на само течение болезни. Эти витамины подрывают здоровье легких.

"Если мы посмотрим на процесс пандемии, то есть публикации о том, что прием витаминных добавок может усиливать тот самый разрушающий легкие цитокиновый шторм, которого мы так боимся и о котором все мы уже очень хорошо знаем. У здоровых людей, курильщиков при налегании на витамины А, В, С, кофермент Q вероятность рака легких возрастает", — отметил эксперт.

НЕТ ТАКОГО ПОНЯТИЯ, КАК УКРЕПЛЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Подчеркнув, что при отсутствии хронических заболеваний иммунная система сама по себе достаточно работоспособна, профессор Пехливан отметил, что добавки можно использовать людям с нарушением всасывания витамина В12, беременным, тем, у кого анализ крови выявил дефицит тех или иных витаминов или минералов.

"Прием витаминных добавок без необходимости может вызвать такие жалобы, как тошнота, рвота, нарушения функций печени, кровотечение. Если у вас нет хронического заболевания, иммунная система функционирует достаточно исправно, при этом все, что мы стараемся делать для ее укрепления, будет нарушать ее работу. Поэтому нет такого понятия, как укрепление иммунной системы, есть вещи, которые нужно делать, чтобы не разрушить ее. Для этого необходимо полноценное и сбалансированное питание, сон, избегание курения и алкоголя, занятия спортом, избегание стресса. Для нормального функционирования нашей иммунной системы сон гораздо важнее, чем мы думаем. Одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать для себя, — это ложиться спать в 11-12 часов вечера и просыпаться в 7-8 утра", — посоветовал эксперт.

ЧТО ХОРОШО ДЛЯ ОДНОГО, МОЖЕТ БЫТЬ ПЛОХО ДЛЯ ДРУГОГО

Профессор Пехливан также обратил внимание на тот факт, что не следует действовать на основании только того, что вы услышали где-то.

"Принять витаминную добавку и отказаться от всего, что нужно делать для нашего здоровья, очень легко. Очень просто выпить лекарство или придерживаться диеты по рекомендации кого-либо. Однако все мы очень разные, и при сегодняшних технологиях и информационных сетях ожидать, что рецепт, который хорош для одного из нас, будет полезен и для другого, не очень разумно. У всех нас разные гены, клетки и функционирование клеток. Как и все остальные препараты и методы, вопрос о витаминных добавках должен решаться совместно с врачом, по анализу крови и другим тестам", — объяснил он.